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08.03.2020 - 17:00 |

Af yasası çıkıyor mu? İkinci yargı paketi Meclis'e geldi mi?

Af yasası için beklentiler tavan yaparken ikinci yargı paketinin Meclis'e gelmesine eli kulağında gözüyle bakılıyor. Bu nedenle heyecan tavan yapmış durumda ve beinlerce kişi son durumu merak ediyor.

Af yasası çıkıyor mu? İkinci yargı paketi Meclis'e geldi mi?

Af yasası ikinci yargı paketi öncesi Türkiye'nin gündeminde... Özellikle hükümlü ve hükümlü yakınlarında genel af beklentisi tavan yaparken son gelişmeler sıklıkla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüşte medya mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ceza infaz düzenlemesi ya da toplumdaki yaygın kullanımıyla af düzenlemesi ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek.” dedi.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Belirlenen bu yöntemler şu şekilde;

Evde infaz
Hafta içi infaz
Hafta sonu infaz
Denetimli serbestlik

AF YASASI NELERİ KAPSAMIYOR?

6 SUÇU KAPSAMIYOR

Af yasası düzenlemesinde

Terör
Mükerrer suçlar
Cinsel istismar
Uyuşturucu
Kasten adam öldürme
Organize suçları

kapsamayacağı öngörülüyor.

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU İNFAZ

Hükümlüler sabah işte olacak, akşam cezasını çekmek için cezaevinde kalacak. Ya da hafta içi normal hayatını sürdürüp hafta sonunun cezaevinde geçirecek. Mevcut sistemde çok fazla uygulanmada da 6 aya kadar olan suçlarda bu yöntem bulunuyor. Yeni düzenleme ile 2 yıla kadar hapis cezasını öngören suçlar için bu infaz yönteminin uygulanması planlanıyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.

 

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