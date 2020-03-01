Af yasası mart ayında çıkacak mı? Af ile ilgili gelişme var mı?

İkinci yargı paketi için hükümlü ve hükümlü yakınları bekleyişte. Yargı paketinin içinde neler olacağı ise büyük merak konusu... Binlerce kişi genel af yasası için bekleyiş içerisindeyken mart başı itibarıyla "Af yasası mart ayında çıkacak mı?" sorusu gündem olmuş durumda...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüşte medya mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ceza infaz düzenlemesi ya da toplumdaki yaygın kullanımıyla af düzenlemesi ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek.” dedi.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Belirlenen bu yöntemler şu şekilde;

Evde infaz

Hafta içi infaz

Hafta sonu infaz

Denetimli serbestlik

AF YASASI NELERİ KAPSAMIYOR?

6 SUÇU KAPSAMIYOR

Af yasası düzenlemesinde

Terör

Mükerrer suçlar

Cinsel istismar

Uyuşturucu

Kasten adam öldürme

Organize suçları

kapsamayacağı öngörülüyor.

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU İNFAZ

Hükümlüler sabah işte olacak, akşam cezasını çekmek için cezaevinde kalacak. Ya da hafta içi normal hayatını sürdürüp hafta sonunun cezaevinde geçirecek. Mevcut sistemde çok fazla uygulanmada da 6 aya kadar olan suçlarda bu yöntem bulunuyor. Yeni düzenleme ile 2 yıla kadar hapis cezasını öngören suçlar için bu infaz yönteminin uygulanması planlanıyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.