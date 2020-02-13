Af yasası ne zaman meclise sunulacak? Yeni gelişme var mı? Af yasası - ceza indirimi son dakika 2020 gelişmeleri

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının merakla araştırdığı 2. yargı paketi ne zaman meclise sunulacak? Af yasası için sabırsızlanan vatandaşlar, yakınları veya kendileri için bir umut arıyor. Af yasası ile ilgili son dakika haberleri arasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gülün açıklamaları yer alıyor. İnfaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmalara değinen Gül, şunları söyledi:

"İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Meclis'in gündeminde. Şu tarihte olur diyemeyiz. Cumhurbaşkanımız da söyledi bir kaç hafta içinde neticeye kavuşur. Uzun zamandır üzerinde çalışılıyor. Meclis'in takdir edeceği gündeme bağlı. Toplumu rahatsız etmeden hakkaniyet ve adalet çerçevesinde hazırlanacak. AK Parti grubu da bunun üzerinde çalışıyor."

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.

AF YASASINDA HANGİ SUÇLAR YOK?

Düzenlemenin terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçları kapsamayacağı öngörülüyor.

40 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Kısa süreli hapis cezaları konusunda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri de uygulanacak. Bu haktan yararlanacak hükümlüler hafta içi dışarıda, hafta sonu hapiste olacak. Gece infazı konusundaki şartları yerine getirenler için de gündüz işe gidebilme imkânı sağlanacak. Bu durumdaki hükümlüler, gündüz dışarıda, gece ise hapishanede kalan cezalarını tamamlayacak. Mevcut mevzuata göre, 6 ayın altındaki cezalar için bu yöntemler uygulanabiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu sürenin 2 yıla çıkarılması planlanıyor. Yasa çıktıktan sonra, 2 yıl ve altında hapis cezası kalanlar, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak.

Gündüz veya hafta içi işine gidip, gece veya hafta sonu cezaevine döneceklerin büyük bölümünün 'Ekonomik suçlarla ilgili ceza alanlara' uygulanacağı, böylece işlerini yürütebilmelerine imkân verileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, ceza indirimi ve farklı infaz uygulamaları ile cezaevi dışına çıkacakların sayısının ilk etapta 40 bin civarında olacağını, ilerleyen süreçte ceza süreleri doldukça cezaevi dışına çıkacakların sayısının 100 bini aşacağını dile getirdi.

MHP’DEN ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ TALEBİ

MHP’nin 5 yıl şartlı ceza indirimi kabul edilirse 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti’nin infaz sürelerini aşağıya çeken teklifi kabul edilirse ilk etapta 30 bin kişi tahliye olacak. Ama tahliyeler sürekli hale gelecek. AK Parti ve MHP milletvekillerinden oluşan ortak komisyon bir çalışma yaptı. 10 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapıldı.

UYUŞTURUCU VE TERÖR SUÇLARI KRİTİK NOKTA

Erdoğan, uyuşturucu ve terörle ilgili suçlar konusunda çok hassas. “Adam öldürenleri mi çıkaracağız, uyuşturucu satanları mı salıvereceğiz” diye itiraz ettiği söyleniyor. Üzerinde yeniden çalışılan düzenleme, Erdoğan’ın onayından sonra Meclis’e sunulacak.