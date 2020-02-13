Af yasası son durum! 40 bin kişi yararlanacak

Af yasası ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. ;Uzun zamandır beklenilen ve Meclise sunulacak olan 2. yargı paketinde yer alacak Af yasası ne durumda? Af yasası detayları neler? İşte af yasası son dakika haberleri...

AF YASASI - CEZA İNDİRİMİ SON DAKİKA HABERLERİ 2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnfaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmalara değinen Gül, şunları söyledi:

"İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Meclis'in gündeminde. Şu tarihte olur diyemeyiz. Cumhurbaşkanımız da söyledi bir kaç hafta içinde neticeye kavuşur. Uzun zamandır üzerinde çalışılıyor. Meclis'in takdir edeceği gündeme bağlı. Toplumu rahatsız etmeden hakkaniyet ve adalet çerçevesinde hazırlanacak. AK Parti grubu da bunun üzerinde çalışıyor."

Adalet Bakanı, Necip Hablemitoğlu cinayeti için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı cinayeti sorguluyor. Faili meçhul cinayetlerden birisi. Biz aydınlatılmasını istiyoruz. Bir iade talebi oldu. Talebimiz uluslararas sözleşmelere göre iadenin yapılması. Adaletin tecellisi için şüphelinin bağımsız yargının önüne çıkarılmasını istiyoruz. taleplerimizi yineleyeceğiz."

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.

AF YASASINDA HANGİ SUÇLAR YOK?

Terör suçları

örgütlü terör suçları,

kasten adam öldürme,

cinsel istismar,

kadına ve çocuğa şiddet,

soykırım suçları,

insanlığa karşı işlenen suçlar,

insan üzerinde deney suçu,

organ ve doku ticareti,

reşit olmayana cinsel istismar,

çocukların cinsel istismarı suçu,

devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs,

40 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Kısa süreli hapis cezaları konusunda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri de uygulanacak. Bu haktan yararlanacak hükümlüler hafta içi dışarıda, hafta sonu hapiste olacak. Gece infazı konusundaki şartları yerine getirenler için de gündüz işe gidebilme imkânı sağlanacak. Bu durumdaki hükümlüler, gündüz dışarıda, gece ise hapishanede kalan cezalarını tamamlayacak. Mevcut mevzuata göre, 6 ayın altındaki cezalar için bu yöntemler uygulanabiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu sürenin 2 yıla çıkarılması planlanıyor. Yasa çıktıktan sonra, 2 yıl ve altında hapis cezası kalanlar, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak.

Gündüz veya hafta içi işine gidip, gece veya hafta sonu cezaevine döneceklerin büyük bölümünün 'Ekonomik suçlarla ilgili ceza alanlara' uygulanacağı, böylece işlerini yürütebilmelerine imkân verileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, ceza indirimi ve farklı infaz uygulamaları ile cezaevi dışına çıkacakların sayısının ilk etapta 40 bin civarında olacağını, ilerleyen süreçte ceza süreleri doldukça cezaevi dışına çıkacakların sayısının 100 bini aşacağını dile getirdi.