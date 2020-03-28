Af yasası son durum ne? Af yasası kimlere vuruyor 2020?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının sabırsızlıkla beklediği af yasası son durumu nedir? Binlerce vatandaşın umut beklediği af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası meclise sunuldu mu? AK Parti geçtiğimiz günlerde af yasası taslağını hazırladı. Vatandaşlar tarafından merakla araştırılan af yasası taslağında hangi suçlar yer alıyor? İşte af yasası son durum...

AF YASASI TASLAĞINDA YER ALAN MADDELER

- Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Kasten öldürme suçunda üçte iki, terör ve örgütlü suçlarda dörtte üçlük oran korunacak. Mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranı üçte ikiye inecek. Her hükümlü, cezasının en az yüzde 40’ı kadar süre cezaevinde kalacak.

- Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkacak. Terör, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlarla, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkındaki 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılacak. Ağır hastalık, engeli bulunan 65 yaş üstü hükümlüler, koşullu salıverilecek. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün, 3 gün olarak kabul edilecek.

- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkekler 1 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yıla; 75 yaşını bitirmiş olanlar 4 yıla kadar cezalarını konutlarında çekecek. 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlardan ağır hastalığı ve engeli bulunanlar ile yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.

- ‘İyi hâl’ İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 6 ayda yapılan değerlendirme ile belirlenecek. 10 yıl ve daha fazla hapse mahkum olanlarla terör, örgüt, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme ve uyuşturucu imal ve ticaretinden mahkum olanları açık cezaevine ayırmaya, İdare ve Gözlem Kurulu karar verecek. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1,5 yıl ertelenebilecek. Hükümlüler, kamu kurumlarının iş alanlarında geceleyin bu kurumlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştıracak.

MHP’den terör çekincesi

AK Parti, CHP ve İYİ Parti ile yapacağı görüşme öncesi infaz paketini MHP’ye iletti. Genel Başkan Devlet Bahçeli ile değerlendirme yapan MHP kurmayları, Meclis’te AK Parti’li yöneticilerle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, mükerrer suçların infaz indirimi kapsamına sınırlı olarak alınmasında görüş birliği sağlandı. Ancak terör propagandasının indirim kapsamına alınması önerilerine çekince koyan MHP’li kurmaylar “MHP’nin olduğu yerde teröre indirim olmaz. Bu bizim kırmızı çizgimiz” karşılığını verdi.

CHP’nin infazda 3 kırmızı çizgisi

CHP, AK Parti’nin koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinin rahatlatılması için raftan indirdiği, hükümlülere ceza indirimi öngören yasal düzenlemeye kategorik olarak karşı çıkmıyor. Ancak özellikle üç suç türü için herhangi bir af ya da ceza indirimi uygulanmasına sıcak bakmıyor. Bu çerçevede, uyuşturucu imal eden ve satanlar, kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlerin iyi hal indiriminden yararlanmaması talep ediliyor. CHP ayrıca, söz konusu yasal düzenlemenin tutukluları da kapsaması gerektiğini, “tutuksuz yargılanmanın esas olduğuna” dikkat çekiyor.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN YENİ KARAR

Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

100 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU AÇILIYOR

AK Parti, koranavirüs salgınında önemli risk taşıyan cezaevleri için yürüttüğü infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine “virüs bulaşmadan” yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülürken, infaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanıyor.

Terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışında kalan tüm suçlar için yapılacak yeni oranlamalarla tahliye edilecek mahkum sayısının artırılması ya da terör suçları dışında kalan tüm suçlara nisbi oranda indirim yapılması masadaki alternatifler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, koronavirüsle mücadele için 19 maddeden oluşan ekonomik tedbir paketini açıkladıktan hemen sonra Çankaya Köşkü’nde cezaevlerinin durumunu ve yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve parti kurmaylarıyla birlikte masaya yatırdı. Geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen toplantı 1.5 saat sürdü.

Cezaevlerini hem rahatlatmak hem de koronavirüs salgını riskini azaltmak için, rafta bekleyen infaz düzenlemesini masaya indiren Erdoğan’ın toplantıda, kurmaylarından düzenlemenin kapsamının geniş tutulmasını, iyi değerlendirilmesini; Bakan Gül’ün hızlıca AK Parti Grubu ile çalışmayı tamamlamasını istediği öğrenildi. Bu çerçevede dün Bakan Gül, Meclis’e gelerek AK Parti Grubu ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İki alternatif

Düzenleme ile koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine “virüs bulaşmadan” yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülüyor. İnfaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanırken, terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışındaki tüm suçların cezalarının infazında yapılacak yeni oranlamalarla tahliye edilecek mahkum sayısının artırılması önerisi dile getiriliyor. Tahliye edilecek mahkum sayısının yüksek tutulması için terör suçları dışında kalan tüm suçlara belli oranlarda indirim yapılması da diğer alternatif olarak gündemde bulunuyor.

Tutuksuz yargılama

Ayrıca cezaevlerindeki tutukluların suç türlerine göre yapılacak düzenlemeyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılabileceği de değerlendiriliyor. Erdoğan’ın düzenlemenin hassasiyetle yapılmasını istediği ve kamuoyunda “cezasızlık” algısı yaratmamasını istediği biliniyor.