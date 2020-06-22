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22.06.2020 - 11:01 | | DHA

AFAD Başkanı Bursa'daki sel felaketindeki son durumu açıkladı

Son dakika haberi... Bursa son yılların en büyük sel felaketini yaşıyor. Özellikle Kestel bölgesinde büyük yıkıma neden olan sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kurtarma çalışmalarını yerinden takip eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili son durumu CNN TÜRK canlı yayınında Fulya Öztürk'e anlattı.

AFAD Başkanı Bursa'daki sel felaketindeki son durumu açıkladı

CNN TÜRK canlı yayınına katılan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu açıklamasında, "Kayıp kişiyle ilgili arama çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kıyafetler bulundu. Bunların farklı farklı kişilere ait olma ihtimali de var. Bizzat arama bölgesine gittim. Vadi arasında zorlu bir bölge. Ama günün ışımayısla birlikte arka arkaya 3 vatandaşımıza eriştik. O yüzden inşallah son Derya Bilen'i (16) de en kısa zamanda buluruz diye umuyoruz. Şu anda AFAD arama kurtarma Jandarma Arama Kurtarma, STK'ların arama kurtarma birimleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölge bölge arama çalışmaları devam ediyor. Kayacık ve Narlıdere arasındaki bölgede aramalar yoğunlaştı. Zor ve dar bir bölge. Şu anda bize gelen başka bir ihbar yok. Meteoroloji verilerini yakından takip ediyoruz. Dün için de uyarılar vardı ama dar bir bölgede birikme olunca bu olay yaşandı.

Ne yazık ki dere kenarına yapılmış yapılaşmalar hayatı tehdit edebiliyor. Debisi yüksek bir karış su bile hayati tehlikeye neden oluyor. Yapılaşmayı dere kenarlarından uzak kurmak geriyor. Yoksa Allah korusun böyle can kayıpları yaşanabiliyor." ifadeleriyle afetin ortaya çıkardığı durumu gözler önüne serdi.

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