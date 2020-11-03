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03.11.2020 - 11:18 |

AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler başvuru yapabilir? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı...

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılan onlarca sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra AFAD ekipleri en önde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar nasıl olunur, kimnler başvuru yapabilir sorusuna yanıt arıyor. Peki AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler başvuru yapabilir?

AFAD gönüllüsü nasıl olunur, kimler başvuru yapabilir? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı...

AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği İzmir Bayraklı'da birçok sivil toplum kuruluşu ve AFAD ekipleri çalışmalarına devam ediyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki AFAD gönüllüsü nasıl olunur?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
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