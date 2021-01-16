AFAD İdlib’i 68 istasyonla izliyor

AFAD’a yöneltilen sorular ve yanıtları özetle şöyle:(İdlib’de deprem takibi yapılıyor mu?) “Bin 111 deprem gözlem istasyonu ve Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci en büyük deprem gözlem ağı ile tüm diri faylar 7/24 izleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Suriye’ye sınır komşularımızın deprem aktivitesi ulusal ağımızda mevcut olan 53 ivme ve 15 hız deprem gözlem istasyonu olmak üzere toplam 68 deprem gözlem istasyonu ile izlenmekte.”



(İzmir’deki depremde çelişkili büyüklük açıklanmasının nedeni nedir?) “Gözlemevleri büyüklüğün hesaplanmasını farklı yöntemlerle, farklı skalalarda yaparak paylaşmaktadır. İzmir depreminin çözümü 124 istasyon ile hassas bir şekilde tekrar yapılmış olup moment büyüklüğü Mw 6.6 olarak hesaplanmıştır.”