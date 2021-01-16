MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AFAD İdlib’i 68 istasyonla izliyor
ABONE OL
16.01.2021 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

AFAD İdlib’i 68 istasyonla izliyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerince yöneltilen bazı sorulara yazılı yanıt verdi.

AFAD İdlib’i 68 istasyonla izliyor

AFAD’a yöneltilen sorular ve yanıtları özetle şöyle:(İdlib’de deprem takibi yapılıyor mu?) “Bin 111 deprem gözlem istasyonu ve Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci en büyük deprem gözlem ağı ile tüm diri faylar 7/24 izleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Suriye’ye sınır komşularımızın deprem aktivitesi ulusal ağımızda mevcut olan 53 ivme ve 15 hız deprem gözlem istasyonu olmak üzere toplam 68 deprem gözlem istasyonu ile izlenmekte.”

(İzmir’deki depremde çelişkili büyüklük açıklanmasının nedeni nedir?) “Gözlemevleri büyüklüğün hesaplanmasını farklı yöntemlerle, farklı skalalarda yaparak paylaşmaktadır. İzmir depreminin çözümü 124 istasyon ile hassas bir şekilde tekrar yapılmış olup moment büyüklüğü Mw 6.6 olarak hesaplanmıştır.”

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet