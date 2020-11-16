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16.11.2020 - 20:02 | | AA

AFAD İzmir depremiyle ilgili son durumu açıkladı

İzmir'deki depremde yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

AFAD İzmir depremiyle ilgili son durumu açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere, toplam 3 bin 852 artçı sarsıntı yaşandı.

İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle sürüyor.

Kentin birçok yerinde geçici konaklama merkezlerinin kurulmasının yanı sıra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtları'nda 273, özel yurtlarda 16 olmak üzere 289 afetzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 116 vatandaş hayatını kaybetti, yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakım olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

İpek böceğinin mucizevi dönüşümüEskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.
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