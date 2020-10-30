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30.10.2020 - 23:42 | | AA

Son dakika: AFAD'dan İzmir açıklaması! Can kaybı 17'ye yükseldi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini bildirdi.

Son dakika: AFAD'dan İzmir açıklaması! Can kaybı 17'ye yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 196 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle, 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 709 vatandaşın da yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekiplerince bölgeye 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan gönderildiği bildirildi.

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