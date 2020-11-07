AFAD'dan son dakika İzmir depremi açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2.619 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 1004’ü taburcu edilmiş olup 31 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Âşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 884, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 196, Buca Stadında 150, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı’na 171, Eceler Parkı 130, Smirnia Meydanı 300, Bayraklı Paten Parkı 110, 75. Yıl Parkı 57, Tepekule Mah. 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 435 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2.910 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 19.068 battaniye, 11.050 yatak, 11.548 uyku seti ve 1.023 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır.

Geçici Konaklama Merkezi oluşturulmasına ilişkin altyapı faaliyetleri başlamıştır, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk etapta 550 adet konteyner kurulması planlanmaktadır.

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Deprem sonrasında tüm çalışmalar için toplam 8.712 personel, 1.242 araçla görevlendirilmiş olup şu an sahada 7.129 personel 1026 araçla çalışmalara devam etmektedir.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1316 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 256 personel olmak üzere toplam 1.572 personel görevlendirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 26 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 26 tekneden 19’unun su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40’ının kurtarılması sağlanmıştır. Ayrıca 1 motosikletin su altından çıkarılması sağlanmıştır. Batan 7 teknenin ve karaya oturan 2 teknenin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 501.565 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 135.034 sıcak ve soğuk içecek, 195.495 ikram malzemesi ve 161.879 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 783 personel ve 45 araç ile sürdürülmektedir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir Fuar alanı Kültür Park’ta bulunan 11.500 m2 kapalı alana sahip depo, 150 personel ile faaliyete geçirilmiştir.

Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 17.585 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezine ek olarak 2 mobil sosyal hizmet merkezi daha deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 238 iş makinesi ve 260 personel görev yapmaktadır.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 291 araç ve 1.109 personel bölgede görevlendirilmiştir.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 29 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bak. tarafından 10.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000TL’lik kaynak aktarılmıştır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) 11.300 adet hasar ihbarı yapılmıştır. 05.11.2020 itibarıyla yapılan ödeme 6.3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA YAPILACAK YARDIMLAR

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30.000 TL eşya yardımı yapılacaktır. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13.000 TL, bu durumda olan kiracılara 5.000 TL taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacaktır.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.