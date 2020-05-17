AFAD'dan son dakika paylaşımı! İşte corona virüsten karantinaya alınanların sayısı...

AFAD'dan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yurtlardaki karantina durumu ve Vefa Destek Grubu faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinde vatandaşlara karantina süresince bakım ve evlerine ulaşmaları için lojistik destek sağlandığı belirtilen açıklamada, "Büyüklerimizin ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla karşılamaya devam ediyoruz." hatırlatmasına yer verildi.

Açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşların memleketlerine ücretsiz olarak gönderildiği vurgulandı.

77 ildeki 161 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda 2 bin 2 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243 kişinin evlerine gönderildiği belirtilerek, Türk Kızılayın 3 milyon 639 bin 61 öğün yemek dağıttığı ifade edildi.

Vefa Destek Gruplarında 1075 AFAD personelinin görev yaptığı ve sahada 451 aracın bulunduğu ifade edilerek, bugüne kadar 71 milyon 294 bin 214 liranın harcandığı bilgisi verildi.