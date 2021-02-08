Afgan annenin evlat zaferi!

Afgan E.T.’nin (21), Ankara’da 5 yaşındaki bir çocuğun annesi olduğunu ispat edebilmek için 2 yıldır verdiği hukuk mücadelesi, Ankara 19. Aile Mahkemesi’nin kararıyla son buldu. Çocuğun annesinin Afgan E.T. olduğuna karar veren mahkeme, velayetin de yalnızca annede olduğu yönünde hüküm kurdu.

Afgan kadının yaşam hikâyesinden ise büyük bir dram çıktı. E.T., Afganistan’da babasını kaybettikten sonra 14 yaşındayken kendisinden 40 yaş büyük birisiyle evlendirilmek istenince ülkesini terk etmiş. Birlikte İran’a kaçtığı M.T.’den çocuğu A.T.’yi dünyaya getirmiş.

Türkiye’ye sığındı

Milliyet’e konuşan E.T.’nin avukatı Veli Taş süreci şöyle özetledi: “Zorla evlendirilmek istendiği adam onu İran’da bulunca Türkiye’ye sığınmış. E.T., Ankara’da uluslararası koruma başvurusunda bulunduğu sırada çocuğun biyolojik babası M.T. isimli kişiden çok şiddet gördüğü anlaşılmış. Çocuk bu nedenle devlet korumasına alınmış.”

Velayet de annede

Genç kadının yaşadığı sorunlar Türkiye’de de bitmedi. İçişleri Bakanlığı’na “uluslararası koruma” başvurusu sırasında evlilik birliği olmadığı için E.T.’nin medeni hali bekar olarak belirtildi. Aynı kayıtlara göre çocuğa da evlilik birliği dışında olan biyolojik babasının soyadı verildi. E.T., devlet kurumları ve BM gibi uluslararası kuruluşlardan yardım istediğinde, çocuğunun soyadı ile kendi soyadı farklı olduğu için zorluklarla karşılaştı. Ankara’da avukatı Veli Taş aracılığıyla “çocuğun tespiti” davası açan E.T.’nin sürdürdüğü hukuk mücadalesi yaklaşık 2 yıl sonra sonuçlandı.

Mahkeme, verdiği kararda, Türk Medeni Kanunu’nun 337’nci maddesini gerekçe göstererek anne ve babanın evli olmaması durumunda velayetin anneye ait olduğunu belirtti. Çocuğun E.T.’ye ait olduğuna hükmeden mahkeme, velayetin de genç kadına verilmesini kararlaştırdı.

‘Sırada soyadı değişikliği var’

Sürecin soyadı değişikliğine yönelik davayla devam edeceğini kaydeden avukat Veli Taş, “Kararı anneye söylediğimde gözleri yaşardı ve çok teşekkür etti. Şimdi sırada çocuğun, annesinin soyadını alması var. Türkiye’de bu şekilde birçok yabancı misafir var. Türkiye’ye sığındıklarında, uluslararası koruma başvurusu gibi resmi kayda dönüşen görüşmeler sırasında bu insanların beyanlarına veya o anki durumlarına bakılıyor olması; daha sonra böyle sorunlar yaratıyor” dedi.