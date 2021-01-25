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25.01.2021 - 13:13 | | İHA

Afgan kadından 10 gün sonra acı haber!

Nevşehir’de 15 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan 60 yaşındaki Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı’nın polis ekipleri tarafından yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Afgan kadından 10 gün sonra acı haber!

Edinilen bilgilere göre, 10 Ocak tarihinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Nasıma Sharıfı’nın ailesi kendisinden haber alamamasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gündür her yerde aranan yaşlı kadını arama çalışmaları MOBESE kameraları ile devam etti. Polis ekipleri tarafından son olarak görüldüğü yerde aramam çalışmalarının yoğunlaşmasının ardından Afat Evler Mahallesinde dağlık alanda yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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