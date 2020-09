Afganistan Hakkında Bilgiler; Afganistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Asya kıtasında yer alan Afganistan'ın bayrak renkleri yeşil, siyah ve kırmızıdan oluşuyor. Dünyanın orta kalabalık ülkelerinden olan Afganistan, başkanlıkla yönetilmektedir. Yargı, yasama ve yönetimin üzerinde yetkilere sahip olan tek kişi Cumhurbaşkanıdır.



Afganistan Nerededir?



Denizle bağlantısı olmayan Afganistan, Orta ve Güney Asya'nın tam orta kısmında yer alır. İki Asya coğrafyasının köprüsü niteliğinde olan ülke, İran'la komşudur. Etnik kültürel yapısından dolayı, bazı coğrafya kaynaklarında Orta Doğu ülkesi olarak değerlendirilir.



Afganistan Nüfusu Ne Kadar?



Worldometers.info tahmini sayılarına göre Afganistan'ın yaklaşık nüfusu 38.928.346 kişidir. Veriler Afganistan'ın son nüfus değerleri olmayıp, tahmini değerlere dayandırılır. Ülke dünyanın en kalabalık 37. nüfusuna sahiptir.



Afganistan'ın Başkenti Neresidir?



Afganistan ülkesi, 34 şehre ve 398 ilçeye sahiptir. Ülkede bulunan her şehrin kendi bölgesel yönetimi ve başkenti bulunuyor. Şehir ve ilçe yönetimleri olduğu gibi bölge yönetimleri de ülkede mevcuttur. Kabil, tüm Afganistan ülkesinin en kalabalık şehri ve başkentidir. Ekonomik ve faaliyetler ve şehirleşmeyle ön plana çıkan Kabil, 4 milyon nüfusa sahiptir.



Afganistan'ın Para Birimi Nedir?



Afganistan para birimi, AFN olarak kısaltılan Afganistan Afganisi olarak bilinir. Yüz pul birimine bölünen para, AFN Bank Of Afganistan tarafından denetleniyor. 1 Afganistan Afganisi ortalama 0,0.89 Türk Lirasına denk gelir. Madeni olarak, 1, 2 ve 5 Afgani kullanılır. Kağıt olarak ise 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1000 Afgani olarak ayrılır.



Afganistan'ın Resmi Dilleri Nedir?



Afganistan ülkesi, sadece bir bölgeden oluşmaz. Her şehir kendi içerisinde farklı olarak ayrılır. Bu nedenle, konuşulan diller çeşitlilik gösterebilir. Afganistan ülkesinde resmi olarak kabul gören diller, Peştuca ve Darice dilleridir.



Bunun yanında, Arapça, Türkmence ve Özbekçe çeşitli bölgelerde konuşulur ve bu bölgelerde resmi dil olarak kabul edilir. İngilizce ve Urduca gibi diller ise genellikle ülkenin refah seviyesi yüksek, eğitimli insanların yoğunlukta olduğu bölgelerde konuşulur.



Afganistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye'de saatler, 21.00 iken, Afganistan'da 22.30'dur. Yani Türkiye ile Afganistan arasındaki saat farkı 1 saat 30 dakikadır. Türkiye Cumhuriyeti, Afganistan İslam Cumhuriyetinden 1 saat 30 dakika geridedir.



Afganistan İklimi Nasıl?



Afganistan genel olarak Orta Doğu ülkesi olarak görülür. İklimi de Orta Doğu iklimiyle benzerlik gösterir. Yaz mevsiminde gündüzler uzun ve çok sıcak olur. Kış aylarında geceler uzun, günler soğuk ve yağışlı geçer. Yağışlar, Kasım ve Nisan ayları arasında genellikle kar biçiminde görülebilir.



Afganistan Mutfağı



Afganistan mutfağının ana yeme ürünü ekmek ve ettir. Ekmek genellikle yoksul kesimlerde çok tüketilir. Orta ve varlıklı kesimlerde ise ekmek ve et birlikte tüketilir.



Afganistan'a Ne Zaman Gidilebilir?



Afganistan aşırı sıcak ve soğukların yaşanabildiği ülke olduğundan, doğru aylarda gitmek önemlidir. Çok sıcak ve soğuğun görülmedi aylar, Eylül ve Ekim aylarıdır. Afganistan ülkesine gitmek için Türkiye vatandaşlarının vize almaları gerekir. Vize olmadan Türkiye'den vatandaş kabul etmemektedir.



Afganistan ülkesi, Asya'nın kalbi olarak kabul edilir. Ancak yıllarca savaş, terör gibi olumsuz durumlar yaşamış olmasından, gelişmemiştir. Afganistan ülkesinde kentsel yaşam Milat Öncesi, 2000 ile 3000 yılları arasında başlamış, bugüne değin devam etmiştir.