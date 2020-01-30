Afili Aşk 31. son bölüm kesintisiz izle! Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk 31. son bölüm ile ekrana geldi. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk'ta bu hafta Kerem ve Ayşe sürpriz bir şekilde boşanır. Hakim'in verdiği karar Ayşe ve Kerem'de şok etkisi yaratsada çift bu durumu birbirlerine yansıtmamaya çalışır. Kerem eski umursamaz tavrını benimserken Ayşe'de yaşanan bu durumu kendi lehine çevirecektir. Ekrana gelen Afili Aşk son bölüm ardından 32. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

AFİLİ AŞK 31. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI