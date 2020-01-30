30.01.2020 - 09:47 |
Afili Aşk 31. son bölüm kesintisiz izle! Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı
Kanal D ekranında yayınlanan Afili Aşk dizisi 31. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisi son bölümde Kerem ve Ayşe'nin hakim tarafından boşanması ikilide büyük bir şok etkisi yaratır. Kerem, eski umursamaz hallerine devam eder. Ayşe'nin ise kendi planları vardır ve bunları kısa süre içerisinde devreye sokar. Ayşe kendisine gelen görücüyü sürpriz bir şekilde kabul eder. Afili Aşk 31. son bölüm ve 32. yeni bölüm fragmanı...
Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk 31. son bölüm ile ekrana geldi. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk'ta bu hafta Kerem ve Ayşe sürpriz bir şekilde boşanır. Hakim'in verdiği karar Ayşe ve Kerem'de şok etkisi yaratsada çift bu durumu birbirlerine yansıtmamaya çalışır. Kerem eski umursamaz tavrını benimserken Ayşe'de yaşanan bu durumu kendi lehine çevirecektir. Ekrana gelen Afili Aşk son bölüm ardından 32. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
AFİLİ AŞK 31. SON BÖLÜM İZLE
AFİLİ AŞK 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI