Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Afili Aşk 33. yeni bölümünde neler olacak? İşte fragman...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe’nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda’nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Ama bir yandan Ayşe, Kerem’in Ceyda’ya gittiği o gün ne olduğunu merak eder. Ayşe bu sorunun cevabını bulabilecek mi?

Bütün bunlar yaşanırken gündemde kurtarılması gereken bir atölye meselesi vardır. Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür!

AFİLİ AŞK FRAGMAN