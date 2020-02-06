Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Afili Aşk 32. son bölüm kesintisiz full izleme linki...
Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan Afili Aşk 32. son bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizide bu hafta, Ceyda- Kerem ilişkisi Ayşe'yi adeta çileden çıkardı ve ortalık karıştı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte şimdiden merakla beklenen Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı...
AFİLİ AŞK 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe’ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir. Şirkette Kerem’in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem’i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe’nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır?
Ceyda ise gerginliği fırsat bilir ve Kerem’le yakınlaşmaya çalışır. Ceyda- Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam ederken Kerem'in bir anlık kararıyla yaptığı hamle nelere mal olacaktır?
AFİLİ AŞK 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AFİLİ AŞK 32. SON BÖLÜM İZLEME SAYFASI
Afili Aşk 32. son bölüm tamamı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...