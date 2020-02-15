Afili Aşk 34. bölüm fragmanları yeni gününde Kanal D ekranında!

Afili Aşk dizisi 34. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi bundan böyle Cumartesi akşamları Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. Afili Aşk dizisinde Ayşe ve Kerem inatlarından bir türlü vazgeçmezken sevmedikleri Ömer ve Ceyda'yı yanlarından bir an olsun ayırmmaz ve mutluluk pozları vermeye devam eder. Ayşe'nin babasını dolandıran adamın peşine düşmesinin ardından Kerem'de bu yolda Ayşe'nin en büyük destekçisi olacaktır.

AFİLİ AŞK 34. BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer’le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem’in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer’in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem’i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Ayşe Ömer’in desteğiyle, atölyedeki işleri lehine çevirmek için çalışır ama her seferinde Kerem engeline takılır.

Muhsin Kenan’ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer. İkili ipuçlarını takip eder ancak başları belaya girer. Elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kerem ilk kez Ayşe’yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yasar. Kerem Ayşe’yi kurtarabilecek midir?

AFİLİ AŞK 34. BÖLÜM FRAGMANI