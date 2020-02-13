Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Afili Aşk 33. son bölümde Kerem ve Ayşe bu kez...

AFİLİ AŞK 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe’nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda’nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Ama bir yandan Ayşe, Kerem’in Ceyda’ya gittiği o gün ne olduğunu merak eder. Ayşe bu sorunun cevabını bulabilecek mi? Bütün bunlar yaşanırken gündemde kurtarılması gereken bir atölye meselesi vardır. Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür!



Sevgililer gününün yaklaşmasıyla tüm çiftler plan yapar. Bu planlar ister istemez bir dağ evinde kesişir. Gittiklerin evin efsanevi hikayesi yerini korku dolu anlara bırakır. Gerilimin her dakika arttığı o gecede bir de sürpriz misafir vardır. Bu sevgililer günü Kerem ve Ayşe aşkının çok geçmeden tekrar farkına varmalarını sağlayacak mıdır?



AFİLİ AŞK 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



