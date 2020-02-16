Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 34. son bölüm full kesintisiz izleme linki

AFİLİ AŞK 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer’le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem’in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer’in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem’i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Ayşe Ömer’in desteğiyle, atölyedeki işleri lehine çevirmek için çalışır ama her seferinde Kerem engeline takılır.



Muhsin Kenan’ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer. İkili ipuçlarını takip eder ancak başları belaya girer. Elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kerem ilk kez Ayşe’yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yasar. Kerem Ayşe’yi kurtarabilecek midir?

AFİLİ AŞK 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...



AFİLİ AŞK 34. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Afili Aşk 34. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...