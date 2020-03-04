Öğretmen dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Dizide birbirinden ünlü oyuncular yer alırken bu isimlerden biri de Afra Saraçoğlu... Peki, Afra Saraçoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

Şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisi kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (TV Dizisi)

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)