Afrin’de güvenlik önlemleri artırıldı

Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin önceki gün peş peşe gelen terör saldırıları ile sarsıldı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından önce bomba yüklü tankerle gerçekleştirilen terör saldırısında 11’i çocuk 40 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Pazar yerinde gerçekleştirilen bu saldırıdan birkaç saat sonra Afrin’de ikinci bir saldırı daha yaşandı. Bir araca yerleştirilen bombanın infilak ettiği olayda can kaybı yaşanmadı.

Saldırıların ardından kentte güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı. Yerel kaynaklar şehre giriş çıkışların bir süreliğine kapatıldığını bildirdi. Afrin’in 20 kilometre güney batısındaki YPG/PKK’nın kontrolündeki Tel Rıfat’tan bölgeye sızma girişimleri nedeniyle, bombalı saldırıların Tel Rıfat üzerinden organize edildiği üzerinde duruluyor. SMO gruplarının kendi aralarında zaman zaman gerginlik yaşamasının da, bölgede güvenlik zafiyetine yol açtığı savunuluyor.

Mehmetçik yaralı çocuğu ziyaret etti

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden Suriyeli çocuğu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, “Alçak terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye’de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi” ifadelerini kullandı. -ANKARA AA