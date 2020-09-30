30.09.2020 - 10:40 | | DHA
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda 1'i muvazzaf asker, 4 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker ve 3 askeri okullardan ilişiği kesilen şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ç.D. ve F.K. Uşak'ta, B.U. ve muvazzaf L.G. ise Ankara'da gözaltına alındı. Uşak ve Ankara'da işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Afyonkarahisar'a getirildi.
Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.