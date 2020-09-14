MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Afyonkarahisar Valiliğinden, "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin açıklama
ABONE OL
14.09.2020 - 12:34 | | AA

Afyonkarahisar Valiliğinden, "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin açıklama

Afyonkarahisar Valiliği'nde, bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden, "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde "Afyonkarahisar'da kürtlere yönelik saldırı" başlığı altında iddialara yer verildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın ilk belirlemelerine göre 13 Eylül 2020 günü saat 18.00 sıralarında Dinar ilçesinde devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında; gürültü ve oluşan tozdan dolayı gerçekleşen tartışmadan kaynaklandığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tartışmanın kavgaya dönüşmesine müteakip gerçekleşen olayda 1999 Van Erciş doğumlu Ö.T. isimli şahıs hayatını kaybetmiş, E.Ö. ve F.T. isimli iki vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayda kullanılan silah ve demir muhafaza altına alınmış olup, olayın faali olarak değerlendirilen ve firar ettiği tespit edilen Ö.A. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Olay, yargıya intikal etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir."

Son dakika... Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladıİçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin iş talebiyle belediyeye başvuran bir kadına iş vaadiyle cinsel saldırıda bulundukları ve bunu kameraya aldıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Tecavüze uğradığını iddia eden S.T.'nin müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve bu görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Harem Otogarı'ndaki olayda polislerin ifadeleri ortaya çıktı!

Son dakika... Harem Otogarı'ndaki olayda polislerin ifadeleri ortaya çıktı!

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı!

Kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı!

Sıradaki Haber