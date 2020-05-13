13.05.2020 - 16:48 | | DHA
Afyonkarahisar'da, bina inşaatında çökme: 2 işçi yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 katlı bina inşaatının üst kat betonunun kısmen çökmesi sonucu 1'i ağır 2 işçi, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Çakır Mahallesi Ofis Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı sürdürülen 2 katlı binada, üst kata dökülen betonun küçük bölümü çöktü. Yaklaşık yarım saat sonra ise daha büyük bölümde, ikinci çökme oldu. Bu sırada inşaat alanında çalışmaya devam eden işçilerden Mustafa Şen ve Himmet Karabacak, yıkıntılar altında kaldı. Yaralanan işçiler, çevredekiler ile diğer inşaat işçileri tarafından enkazdan çıkarılıp, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerden Himmet Karabacak'ın, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.