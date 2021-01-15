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15.01.2021 - 16:55 | | AA

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, F.M.T. idaresindeki 35 FE 272 plakalı otomobil, Yeni Çivril kara yolu İYAŞ kavşağında B.A. yönetimindeki 32 FP 794 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştuAnkara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, 75 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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