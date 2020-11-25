Afyonkarahisar'da Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı!

Suriye'nin Haseke- Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ve örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M.'nin Afyonkarahisar'da ikamet ettiği tespit edildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

OPERASYON ANLARI POLİS KAMERASINDA

Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 2 şüphelinin yakalandığı operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis özel harekat (PÖH) ve terörle mücadele (TEM) ekiplerinin, şüphelilerin tespit edilen adreslerine baskın yaptıkları anlar yer aldı.

Gece operasyonun yapılacağı eve gelen ekiplerin, koçbaşıyla kapıları kırıp, içeri girdiği ve şüphelileri gözaltına aldığı anlar, görüntülere yansıdı.