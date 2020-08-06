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06.08.2020 - 09:50 | | AA

Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü!

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde nesli  tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü!

Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye  benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare  olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette araştırma yaptı.  Kapar, hayvanın nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördü.

Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne  bildiren Kapar'dan, "hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması" istendi.

Kapar, akşam üzeri bağ evinde piknik yaparken  yanlarında bulunan bir kasadan yediuyurun kafasını çıkardığını söyledi.

Önce fare zannettikleri hayvanın el ve ayaklarının farklı olduğunu  fark ettiklerini anlatan Kapar, şunları kaydetti:

"Fazla büyük de olmayan bir canlı. Daha sonra merakla internetten  araştırdık ve fare olmadığını öğrendik. Nadir görülen bir hayvanmış. Burada böyle  bir hayvan görmediğimiz için ismini de bilmiyorduk. Sonra hayvanın yediuyur  olduğunu öğrendik. Yediuyuru doğaya bırakacağız."

"GENELLİKLE AĞAÇLARDA YAŞIYOR"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve  Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de nesli tehlike altında  olan yediuyurların kemiriciler sınıfında yer aldığını belirtti.

Bu hayvanların, cüsse olarak fındık faresine benzediklerini dile  getiren Erişmiş, şu ifadeleri kullandı:

"Yediuyurların 'glis glis', 'dryomys laniger' ve 'dryomys nitedula'  cinsleri ülkemizde görülen türleridir. Bazı yörelerde de 'Hasancık' ve 'orman faresi' olarak bilinir. Tınaztepe beldesinde kayıt edilen hayvan da ağaç  yediuyuru olarak bilinen 'dryomys nitedula'dır. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi  altında bulunan bu türümüz de genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar. Bu hayvan,  yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir türdür. Ayrıca uyku esnasında genelde yedili  gruplar halinde uyuduklarından bu ismi aldığı söylenmektedir."

 

 

 

 

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