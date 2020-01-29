Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ zanlısı, adli kontrol şartıyla bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016'dan bu yana aranan B.Ö'nün, Çay ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.