MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri AÄŸabeyini tabancayla göÄŸsünden vurarak öldürdü
ABONE OL
27.03.2020 - 03:08 | | DHA

AÄŸabeyini tabancayla göÄŸsünden vurarak öldürdü

Ä°ZMÄ°R'in BayraklÄ± ilÃ§esinde, Hakan T. (41) tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÄŸabeyi Erkan T.'yi (44) tabanca ile gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Hakan T., polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

AÄŸabeyini tabancayla göÄŸsünden vurarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡iÃ§ek Mahallesi 1610 Sokak'taki 3 katlÄ± apartmanÄ±n 1'inci katÄ±nda meydana geldi. Erkan T. ile kardeÅŸi Hakan T.Â  arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine, Hakan T. tabanca ile aÄŸabeyini gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurdu. AÄŸÄ±r yaralanan Erkan T. kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Erkan T.,Â Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Burada tedaviye alÄ±nan Erkan T. doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Erkan T.'nin cansÄ±z bedeni, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Polis ekiplerince olay yerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hakan T. ise sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

KKTC'den getirilen 170 öÄŸrenci ve 14 TIR ÅŸoförü NiÄŸde'de yurda yerleÅŸtirildiKuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öÄŸrenci ile 14 TIR ÅŸoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda gözlem altÄ±nda tutulacaklarÄ± NiÄŸde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleÅŸtirildi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

KKTC'den getirilen 170 öÄŸrenci ve 14 TIR ÅŸoförü NiÄŸde'de yurda yerleÅŸtirildi

KKTC'den getirilen 170 Ã¶ÄŸrenci ve 14 TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ NiÄŸde'de yurda yerleÅŸtirildi

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Ä°klim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Ä°klim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaÅŸandÄ±?

TÃ¼rkiye'nin corona virÃ¼sle mÃ¼cadelesi! Son 24 saatte neler yaÅŸandÄ±?

SÄ±radaki Haber