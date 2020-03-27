Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡iÃ§ek Mahallesi 1610 Sokak'taki 3 katlÄ± apartmanÄ±n 1'inci katÄ±nda meydana geldi. Erkan T. ile kardeÅŸi Hakan T.Â arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine, Hakan T. tabanca ile aÄŸabeyini gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurdu. AÄŸÄ±r yaralanan Erkan T. kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Erkan T.,Â Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Burada tedaviye alÄ±nan Erkan T. doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Erkan T.'nin cansÄ±z bedeni, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Polis ekiplerince olay yerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Hakan T. ise sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â