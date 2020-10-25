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25.10.2020 - 13:21 | | DHA

Ağaç kesme tartışmasında kan aktı! Ölenler var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan çiftçi Aydın Savcun (37), ağaç kesme yüzünden tartıştığı amcası Hilmi (64) ile amcasının oğlu Mustafa Savcun'u (34) tabancayla öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.

Ağaç kesme tartışmasında kan aktı! Ölenler var
Ağaç kesme tartışmasında akrabalarına ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı
Ağaç kesme tartışmasında akrabalarına ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı
Ağaç kesme tartışmasında akrabalarına ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı
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Olay, Küçük Elmagölü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Savrun, aynı avlu içerisinde oturduğu amcası Hilmi Savcun ile ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Aydın Savcun amcası Hilmi, yengesi Güldane (59) kuzenleri Mustafa, Ebru (25), Hasan Nuri (21) ve İnan Savcun'a (33) tabancayla ateş açtı. Amca Hilmi ve oğlu Mustafa Savcun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4 kişi de yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba oğulun cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Aydın Savcun, jandarma karakoluna giderek teslim olurken, yaralılar Ceyhan’da yapılan müdahalenin ardından Adana’da çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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