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30.10.2020 - 20:29 | | DHA

Ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu

Düzce'de, yıldırımın isabet ettiği ağaç devrilirken, hafif ticari araç sürücüsü kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu

Olay akşam saatlerinde Düzce Ela Oral Bahriyeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım isabet edince ağaç kökünden kırılarak yola devrildi. Yolda seyir halinde olan Caner Arslan idaresindeki 34 LT 3879 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün dikkati sonucunda ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ağacın kopardığı elektrik tellerindeki akımın kesilmesini bekledi. Daha sonra kesim motoruyla ağaç kesilerek yoldan kaldırdı.

Ağacın altına kalmaktan son anda kurtulan sürücü Caner Arslan, "Yağmur ve fırtına aniden bastırdı. Yıldırım ağacı düşürdü. Bir anlık refleksle fren yaptım. Ben fren yaptığımda ağaç düştü.” dedi.

 

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