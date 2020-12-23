AGİ ne kadar olacak, kaç TL, AGİ nedir? 2021 bekar, evli ve çocuklu AGİ tahminleri neler?

AGi tahminleri merak edilen konular arasında bulunuyor. AGİ fiyatları asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte artış gösteriyor. Asgari ücret ile ilgili çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. TÜİK, dün gerçekleşen toplantıda yeni asgari ücret ile ilgili hesaplamayı komisyona sundu. AGİ, tutarı bekar, evli ve çocuklu çalışanlara göre ayrı aryı veriliyor. Peki AGİ ne kadar olacak? 2021 AGİ tahminleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Toplantıda asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış), orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

AGİ NE KADAR OLACAK 2021?

Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.

TÜİK'İN sunduğu rakama göre ağır işlerde çalışanlara yüzde 19.78 artış yapılması durumunda bu kapsamda çalışanların Asgari Geçim İndirimi 264 lira 30 kuruş olacak, orta nitelikçe çalışanlar için bu tutar 265 lira 25 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 266 lira olacak. Asgari ücrete ilişkin nihai kararın verileceği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenecek.

2020 AGİ FİYATLARI NEDİR?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NEDİR?

AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.