Ağır hasarlı yapılar yıkıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi, önceki gün 17.24’te 5.7 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’na göre merkez üssü Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında dün sabah 09.51’de 5.6 büyüklüğündeki bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Karlıova ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş’ta da hissedildi.

İlk depremde ağır hasar oluşan Yedisu ilçesine bağlı 30 haneli Elmalı köyünde de hissedilen sarsıntı, büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Depremden sonra vatandaşlar köy meydanında toplandı. Köyde önceki gün ağır hasarlı olan bazı kerpiç ev ve ahırlar tamamen yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluştu. Elmalı köyünde oturan Seyran Gül, önceki günkü depremin ardından eşyalarının evde kaldığını belirterek, “Tam içeri girecektim, sarsıntı oldu. Çok korktum. Deprem oldu. Ben de kaçtım” diye konuştu. Zeynel Kuluğ da “Köylüler dışarıdaydı. Çok şükür hepimiz dışarıdaydık. Evler yıkıldı. Yoksa herkes enkaz altında kalırdı” dedi.

Çatlaklar oluştu

Deprem nedeniyle Kaynarpınar köyü, Adaklı ilçesine bağlı Sevkar ve Kozlu köyleri ve Kiğı ilçesinin bazı köylerinde de evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Bu depremin ardından bölgede, saat 10.14’e kadar en büyüğü 3.9 olan beş deprem oldu. Önceki meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile dün yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depreme kadar bölgede 153 sarsıntı yaşandı. Merkez üsleri Karlıova ve Yedisu olan sarsıntıların en küçüğü 1.0 en büyüğü ise 4.7 olarak gerçekleşti.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 104’e, personel sayısı ise 841’e çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 6 bin 500’e, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı yediye yükseltilmiştir” denildi. Açıklamada AFAD tarafından, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği vurgulandı.

Depremzedelerle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depreme ilişkin son durumu değerlendirdikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu sırada Oktay’ın telefonundan depremzedelerle görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.