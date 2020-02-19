Ağrı, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? (20 Şubat)

Şubat ayında yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterdi. Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı hız kesmeden etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle okullar bazı günlerde tatil edildi. Yağışlar bugün de Ağrı, Van ve Hakkari'de devam ederken şimdi öğrenciler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı, Van ve Hakkari'de ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor. Tatil haberlerini takip etmek için aşağıdaki valilik sitelerini kontrol edebilirsiniz.

AĞRI VALİLİĞİ

VAN VALİLİĞİ

HAKKARİ VALİLİĞİ