MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ağrı, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? (20 Şubat)
ABONE OL
19.02.2020 - 17:32 |

Ağrı, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? (20 Şubat)

Doğu Anadolu'nun güneyinde kar yağışı devam ediyor. Özellikle Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca bu illerde yaşayan öğrenciler ve veliler Ağrı, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? sorusu soruluyor.

Ağrı, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? (20 Şubat)

 

Şubat ayında yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterdi. Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı hız kesmeden etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle okullar bazı günlerde tatil edildi. Yağışlar bugün de Ağrı, Van ve Hakkari'de devam ederken şimdi öğrenciler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı, Van ve Hakkari'de ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor. Tatil haberlerini takip etmek için aşağıdaki valilik sitelerini kontrol edebilirsiniz.

AĞRI VALİLİĞİ

VAN VALİLİĞİ

HAKKARİ VALİLİĞİ

 

    32 milyon euroluk yat İstanbul Boğazı'na demir attıMarshall bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon euroya satılmıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A 101 aktüel katalog indirimi! Tam 5 sayfa...

    A 101 aktüel katalog indirimi! Tam 5 sayfa...

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber