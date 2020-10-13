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13.10.2020 - 16:32 | | İHA

Ağrı’da gizli kamerayla ehliyet sınavına girenler yakalandı!

Ağrı’da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı’na gizli kamera ile girdikleri tespit edilen 2 kişi ve ehliyet sınavına, adayların yerine sınava ‘joker’ olarak giren 1 kişi yakalandı.

Ağrı’da gizli kamerayla ehliyet sınavına girenler yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, 07 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan e-sınav salonunda yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı’nda, salon gözetmenleri tarafından ehliyet sınavına, adayların yerine sınava ‘joker’ olarak giren O.Y. yakalandı.

Ayrıca aynı e-sınav salonunda, O. A. ile G.G., elbise düğmelerine gizlenmiş kamera ve kulak mikrofonlar aracılığıyla dışarıya soruları gönderip gelen cevapları işaretledikleri e-sınavda görevli öğretmenlerce tespit edilerek sınavda görevli polislere bildirildi. Polisler, gizli kamera ve kulak mikrofonlardan oluşan elektronik cihazı getiren O. A. ve G.G. ile ehliyet sınavına, adayların yerine sınava ‘joker’ olarak giren O.Y. gözaltına alarak zanlıları İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Öte yandan ehliyet sınavında bir aday da diğer sınav oturuma elektronik cihaz girmek isterken tespit edilerek hakkında idari işlem yapıldı.

 

 

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