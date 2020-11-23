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23.11.2020 - 23:09 | | DHA

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi: Yaralılar var

Ağrı'da, içinde 25 kaçak göçmenin bulunduğu tahmin edilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaza sonrası 7 kaçak göçmenin ise kaçtığı iddia edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesinde meydana geldi. Ağrı'dan Eleşkirt ilçesi yönüne giden, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 54 D 6509 plakalı minibüs, ilçeye 6 kilometre kala ismi belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada 17 kaçak göçmen yaralandı, kazadan hafif sıyrıklarla kurtlan 7 kaçan göçmenin ise korkup kaçtığı iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ağrıda kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi: Yaralılar var

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildiAğrı'da, içinde 25 kaçak göçmenin bulunduğu tahmin edilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaza sonrası 7 kaçak göçmenin ise kaçtığı iddia edildi.
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