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17.02.2020 - 07:19 |

Ağrı'da okullar tatil mi? 17 Şubat Ağrı'da okullar tatil olacak mı? Ağrı hava durumu

Ağrı'da okullar tatil mi sorusu merakla araştırılıyor. Ağrı hava durumu merakla araştırılırken, Ağrı'da bugün okullar tatil olacak mı sorusu büyük ilgi görüyor. Peki Ağrı Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama var mı? Ağrı'da 17 Şubat okullar tatil mi?

Ağrı'da okullar tatil mi? 17 Şubat Ağrı'da okullar tatil olacak mı? Ağrı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı hava durumu bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Ağrı için önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde...

AĞRI HAVA DURUMU

Pazartesi Kar Yağışlı -18°C -8°C

Salı Parçalı Bulutlu -17°C -6°C

Çarşamba Çok Bulutlu -15°C -5°C

Perşembe Çok Bulutlu -13°C -6°C

Cuma Çok Bulutlu -14°C -5°C

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

AğRı'da okullar tatil mi sorusu yoğun ilgi görüyor. Fakat Ağrı Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlarKonya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.
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