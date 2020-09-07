Ağustos ayında 27 kadın cinayeti

Ağustos ayında öldürülen 27 kadının 8’i eşi, 6’sı sevgilisi, 4’ü eski eşi, 4’ü tanıdığı, 2’si akrabası, 1’i babası, 1’i kardeşi ve 1’i de oğlu tarafından öldürüldü. Kadınların 15’i evinde, 5’i sokak ortasında, 3’ü arazide, 1’i arabada, 1’i işyerinde, 1’i diğer bir kamusal alanda öldürüldü. 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 7’si kesici aletle, 3’ü boğularak, 2’si darp edilerek ve 1’i de yakılarak öldürüldü. Raporda ağustos ayında öldürülen kadınların isimlerine de yer verildi:

“Fatma Altun, Fatma Esra Dirlikli, Merve Yeşiltaş, İkbal Polat, Dilek Akbulut, Sevgi Yavuz, Makhfırat Ashurova, Dilan Karataş, Gizem Filiz, Ayşe A. Hatice Şimşek, Şehime Erdoğan, Rozygul Rejepova, Ebru Tekin, Nurbari Mirhican, Yonca Tatarka, Altue El-hassan, Aynur Sülükoğlu, Naime Caylan, Remziye Yoldaş, Dudu Çağın, Süreyya Arlıcan Çiçek, Sibel Şirin, Meliha Kaya, Dilan Toptaş, Arzu Gül Komekova, Sevim Sökmensuer...”

9 ayda 209 kadın

Bu yılın ağustos ayına kadar işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 209’a ulaştı. Cinayetlerin aylara göre dağılımı ise şöyle; Ocak 27, Şubat 22, Mart 29, Nisan 20, Mayıs 21, Haziran 27, Temmuz 36 ve Ağustos 27...