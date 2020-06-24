Ahırı ilaçlarken zehirlenen besici öldü

Merkeze bağlı Gözkaya köyünde yaşayan Abdurrahman Tilki, dün akşam, evinin yanında bulunan ahırda ilaçlama yaptı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Tilki, yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Tilki, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.