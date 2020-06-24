MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ahırı ilaçlarken zehirlenen besici öldü
ABONE OL
24.06.2020 - 12:01 | | DHA

Ahırı ilaçlarken zehirlenen besici öldü

Kilis'te, hayvanlarının bulunduğu ahırda ilaçlama yaparken zehirlenen Abdurrahman Tilki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahırı ilaçlarken zehirlenen besici öldü

Merkeze bağlı Gözkaya köyünde yaşayan Abdurrahman Tilki, dün akşam, evinin yanında bulunan ahırda ilaçlama yaptı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Tilki, yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Tilki, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

 

Hortum böyle geldi! Çatıları yerle bir ettiAydın’ın İncirliova ilçesinde ortaya çıkan hortum, çatıları yerle bir etti. İl genelinde etkili olan yağış sonrası görülen hortum Acarlar mahallesinde korkulu anların yaşanmasına neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

Zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

Sıradaki Haber