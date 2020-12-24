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24.12.2020 - 14:03 |

Ahmet Akça kimdir, nereli? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça biyografisi

Ahmet Akça ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ahmet Akça getirildi. Ahmet Akça Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktaydı. Peki, Ahmet Akça kimdir, nereli?

Ahmet Akça kimdir, nereli? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça biyografisi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

AHMET AKÇA KİMDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Akça daha önce Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı görevindeydi. 

Ahmet Akça 1973 Ankara doğumludur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1997 yılında Hakim adaylığına başladı.

Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. 25 Temmuz 2018’de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ahmet Akça evli ve iki çocuk babası.

Ahmet Akça kimdir, nereli Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça biyografisi

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