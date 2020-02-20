Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberine göre; Üsküdar Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Peki Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?
Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.
Daha sonra evine giriş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, “Sıkıntı yok ehliyetim bende” diyerek iddiaları yanıt verdi.Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı. Daha sonra evine giriş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, “Sıkıntı yok ehliyetim bende” diyerek iddiaları yanıt verdi.
AHMET KURAL KİMDİR?
10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.
2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.
İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.
4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.
Tiyatro
Ateşin Düştüğü Yer
Gereği Düşünüldü
Adı Menekşe
AHMET KURAL DİZİLERİ
2020 Baba Parası Taksici Selim
2018 Ailecek Şaşkınız Ferhat
2017 Çalgı Çengi İkimiz Gürkan
2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1. Bölüm)
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Tüpçü Fikret
2014 Oflu Hoca'nın Şifresi Spor Bakanı Ismail Yaman
2014-2015 Kardeş Payı Metin Özdemir
2013 Düğün Dernek Tüpçü Fikret
2012-2013 İşler Güçler Ahmet Kural (Kendisi)
2012 Behzat Ç. Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)
2011 Üsküdar'a Giderken Kasap Hasip
2010-2011 Elde Var Hayat Metin
2010 Memleket Meselesi Mustafa
2010 Çalgı Çengi Gürkan
2009 Ramazan Güzeldir Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)
2009 Bir Bulut Olsam Harun Öğretmen2009 Kahramanlar Serkan
2008 Gazi Fırat Kalender
2008 Güneşin Oğlu Ahmet
2007 Evimin Erkeği Kapıcı Reco
2007 Fikrimin İnce Gülü Savaş