Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl?

Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.

Daha sonra evine giriş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, “Sıkıntı yok ehliyetim bende” diyerek iddiaları yanıt verdi.Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı. Daha sonra evine giriş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, “Sıkıntı yok ehliyetim bende” diyerek iddiaları yanıt verdi.



AHMET KURAL KİMDİR?



10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.



Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.



2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.



İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.



4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.



Tiyatro



Ateşin Düştüğü Yer

Gereği Düşünüldü

Adı Menekşe



AHMET KURAL DİZİLERİ



2020 Baba Parası Taksici Selim

2018 Ailecek Şaşkınız Ferhat

2017 Çalgı Çengi İkimiz Gürkan

2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1. Bölüm)

2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Tüpçü Fikret

2014 Oflu Hoca'nın Şifresi Spor Bakanı Ismail Yaman

2014-2015 Kardeş Payı Metin Özdemir

2013 Düğün Dernek Tüpçü Fikret

2012-2013 İşler Güçler Ahmet Kural (Kendisi)

2012 Behzat Ç. Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)

2011 Üsküdar'a Giderken Kasap Hasip

2010-2011 Elde Var Hayat Metin

2010 Memleket Meselesi Mustafa

2010 Çalgı Çengi Gürkan

2009 Ramazan Güzeldir Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)

2009 Bir Bulut Olsam Harun Öğretmen2009 Kahramanlar Serkan

2008 Gazi Fırat Kalender

2008 Güneşin Oğlu Ahmet

2007 Evimin Erkeği Kapıcı Reco

2007 Fikrimin İnce Gülü Savaş