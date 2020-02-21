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21.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Ahmet ‘Kural’ tanımadı

Oyuncu Ahmet Kural, önceki akşam İstanbul Altunizade’de üç aracın birbirine girdiği ve bir kişinin yaralandığı trafik kazasına karıştı. 1.85 promil alkollü olduğu iddia edilen Kural, ifade için polis merkezine götürüldü.

Ahmet ‘Kural’ tanımadı
EMRAH AKÇAAY

Ehliyetine altı aylığına el konularak bin 228 TL para cezası kesilen Kural hakkında, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan savcılıkça soruşturma yapılacağı belirtildi. Polis merkezinden taksiye binerek ayrılan Kural, geçen yıl da şarkıcı Sıla’ya karşı ‘hakaret ve yaralama’ suçlarını işlediği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Kural’ın avukatı Sibel Aydın, “İki dosya ayrı. Hakaret davası itirazımız nedeniyle istinaf mahkemesinde” dedi. 

Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.
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