Ahmet ‘Kural’ tanımadı

Ehliyetine altı aylığına el konularak bin 228 TL para cezası kesilen Kural hakkında, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan savcılıkça soruşturma yapılacağı belirtildi. Polis merkezinden taksiye binerek ayrılan Kural, geçen yıl da şarkıcı Sıla’ya karşı ‘hakaret ve yaralama’ suçlarını işlediği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Kural’ın avukatı Sibel Aydın, “İki dosya ayrı. Hakaret davası itirazımız nedeniyle istinaf mahkemesinde” dedi.