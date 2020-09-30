Aile evdeyken hırsız girdi! Şoke eden anlar

Olay dün saat 20.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık çalışanı olan Simran Hüseyinli iş dönüşü mutfakta ailesi ile birlikte akşam yemeğini yedikleri sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi giyinme odasında bulunan balkon kapısını tornavida ile açarak içeri girdi. Bir kişi balkon önünde gözcülük yaparken, bir kişi de içeri girdi. Odada bulduğu bir miktar ziynet eşyasını alarak dışarı çıktı. Hırsızlar geldikleri gibi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık olayının yaşandığı anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cerrahi maske takan iki kişi yan binanın merdivenlerinden atlayarak apartman bahçesine girdiği görülüyor. Ardından mutfak penceresinin önünden eğilerek geçen hırsızlar balkonun önüne gelince bir kişi demirlere tırmanırken bir kişi de gözcülük yapıyor.

BELİNDEKİ TABANCAYI ÇIKARARAK ARKADAŞINA VERDİ

Balkonun demir korkuluklarına tırmanan zanlının rahat hareket etmesini engelleyen tabancayı belinden çıkararak arkadaşına verdiği görüntülere yansıyor. Görüntülerde içeri giren zanlı bir müddet sonra dışarıda bekleyen arkadaşına bir torba attıktan sonra tekrar içeri giriyor. Bir müddet sonra girdiği balkondan dışarı çıkan hırsız, kendisini bekleyen arkadaşı ile birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.

KOMŞU ŞÜPHELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde zanlılar apartman kapısından çıktıkları esnada bir bina sakini ile karşılaştıkları görülüyor. Apartmandan çıkan iki kişiden şüphelenen komşu arka tarafa giderek balkonu kontrol ediyor. Bu sırada ev sahibi Simran Hüseyinli de giyinme odasını kontrol edince soyulduklarını fark ediyor.

YAN APARTMANIN KORKULUKLARINDAN ATLAYIP GİRİYORLAR

Ev sahibi Simran Hüseyinli yaşananları, "Saat akşam 19.56 geçiyordu, biz evde balık yapıyorduk. Yan odaların kapılarını kapattık koku evin içine yayılmasın diye. Televizyonda da müzik açıktı. Biz yemek yerken arka tarafta giyinme odası var, cam üstten açıktı. Oraya ilk başta geliyorlar önce keşif yapıyorlar, sonra yan apartmanın korkuluklarından atlayıp giriyorlar. Bir kişi gözetmenlik yaparken, diğer kişi odaya giriyor. Odada dolapları karıştırıyor, elbiseleri yere atıyor, bir şey bulamıyor. Daha sonra masanın üstünde bir kap var o kabın içinden 2 tane altın yüzük ve altın saati alıyor. Çıkarlarken üst kattan bir çocuk görüp annesine sesleniyor. O sırada marketten gelen teyzesi de kapıda karşılaşıyor. Durumlarından şüphelenince bize seslendi, biz de kontrol edince giyinme odasına girdiklerini fark ettik" şeklinde anlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahısların kimliğini tespit etmek için apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı yerde çalışma yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.