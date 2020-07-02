Aile faciasının ardından yasak aşk çıktı

Olay, 30 Haziran günü Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak’ta meydana geldi. Fatih Cengiz (40) ile eşi Zahide arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alarak eşi Zahide (40) , oğlu Emre (22) ile kızları Kader (22) ve Hüsne Cengiz'e i (20) ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Zahide ile kızları Kader ve Hüsne, kaçmaya çalışırken sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı. Emre Cengiz ise kaçıp kurtuldu, mahalleliden yardım istedi.



Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de başına ateş ederek yaşamına son verdiğini tespit etti. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Fatih Cengiz’in küçük kızı Nesrin Cengiz'in (14) ise olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olduğu belirtildi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ATANDI

Bu arada, askerden yeni gelen ve kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile babası tarafından öldürülen Kader Cengiz'in ikiz olduğu öğrenildi. Ayrıca Kader Cengiz'in hemşirelik yüksek okulunu bitirdiği ve pandemi sürecinde atanması yapılarak Kozan Devlet Hastanesi'nde görev aldığı belirlendi.

İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan, Cengiz çiftinin tartışmasına, Fatih Cengiz’in ilişkisi olduğu H.Ç.’nin neden olduğu iddia edildi. Fatih Cengiz'in eşi Zahide ile kızları Kader ve Hüsne'nin bir süre önce H.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, daha sonra H.Ç.’nin durumu Fatih Cengiz'e anlatması üzerine gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

Olay günü Fatih Cengiz'in eşi ve kızlarına 'Ne istiyorsunuz bu kadından?' diye çıkıştığı, oğlu Emre ile de yumruklaşması üzerine cinnet geçirdiği ileri sürüldü.





BABA VE KARDEŞLERİNİN CENAZELERİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDI



Cenazeler ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yeni tip korona virüs nedeniyle cenazelere otopsi öncesi virüs testi yapıldı. Testin negatif çıkması sonucu cenazelerin otopsisi tamamlandı. Otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Emre Cengiz; ikizi, diğer kardeşi ve babasının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu. Emre Cengiz yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenazeyi alan aile toprağa vermek üzere Kozan'a götürdü.

Bu arada, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören annenin ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.