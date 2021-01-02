Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

Sağlık çalışanları Kovid-19 pandemisine karşı canla başla mücadele ederken, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu tarafından ‘aile hekimlerinin’ durumuna ilişkin yapılan anketten ilginç sonuçlar çıktı.

Türkiye genelinden 75 ilden 1520 aile hekimi ile yapılan anketin sonuçlarına göre, aile hekimi başına düşen hasta sayısı Kasım ayına göre 59’dan 63’e, Kovid-19 hasta sayısı ise 19’dan 22’ye yükseldi. Aile hekimlerinin yüzde 55’i vaka sayılarının arttığını söylerken, Adana, Mersin, Muğla ve İzmir’de hasta yoğunluğu bir ay öncesine kadar 4 katına ulaştığı ortaya çıktı.

Yüzde 70 yakalandı

İstanbul Küçükçekmece, Ümraniye, Üsküdar, Pendik gibi ilçelerdeki aile hekimliklerinde nüfus-vaka oranı yüzde 7-8 seviyesinde seyrederken; Zekeriyaköy, Moda, Beşiktaş gibi ilçelerde bu oranın yüzde 2 seviyesinde kaldığı tespit edildi. Anket sonuçlarına göre aile sağlığı merkezlerinde Kovid-19 geçiren sağlık çalışanı oranı yüzde 49’dan, yüzde 68’e yükselirken, her 3 aile sağlığı merkezinin 2’sinde Kovid-19’a yakalanan sağlık çalışanı olduğu anlaşıldı. Aile hekimlerinin yüzde 20’sinin ek ödeme almadığını, yüzde 13’ünün izlem oranından daha düşük ek ödeme aldığını belirlendi.

Anket sonuçlarına yönelik hazırlanan raporda ise, “Aralık ayı raporunda salgının ikincil etkileri olan, kanser tarama ve erken kanser tespitini sekteye uüğrattığı gözler önüne serilirken, “Ne yazık ki kanser taramaları ve erken tespit edilen kanser vaka sayılarında büyük bir düşüş olduğu anlaşılmaktadır. Salgın yönetiminde ihmal, yıllar içinde ek hastalık yükü ve erken ölümler olarak karşımıza çıkacağı endişesi doğurmuştur” denildi.

Eylül ve Ekim aylarında merkezlere başvuran hastaların yüzde 41’nin Kovid-19 hastalarından oluştuğu, bu oranın Kasım ayında yüzde 49, Aralık ayında ise yüzde 68’e çıktığının altı çizilirken, “Ne yazık ki buradan elde ettiğimiz veriler salgın sonrası önemli sağlık sorunları ve hastalık yükleri ile karşılaşacağımızı işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Aile hekimliklerine başvuran hastalar arasındaki Kovid-19’lu hasta oranı ise anket sonuçlarına göre, Kocaeli yüzde 35.9, Samsun yüzde 36.3, Sakarya 33.4, Aydın yüzde 32, İstanbul yüzde 21.6, Ankara yüzde 17.7, İzmir yüzde 25.8, Mersin yüzde 21.1, Bursa yüzde 28.8, Adana yüzde 44.8 olarak tespit edildi.