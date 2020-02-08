Aile hekimlerinden Ankara’da büyük miting

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nca organize edilen miting “Şiddetten uzak, sağlıklı ülke geleceği ve daha iyi aile hekimliği” sloganıyla gerçekleştirilecek. Anıtpark’da saat 12.00’de başlayacak mitingin ardından hekimler Anıkabir’i ziyaret edecek.



Bakanlıklara faks ve mail göndererek sağlıkta şiddete karşı adım atılmasını talep eden hekimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da gönderdikleri mektupla seslenmişlerdi. Mektupta, “Şiddet uygulayanlar yine hızla serbest bırakılmakta, tutuksuz yargılanmakta, iyi hal indirimleri uygulanmakta, cezalar ertelenerek caydırıcılıktan uzak yaklaşım devam etmekte. Etkin ve caydırıcı yasal düzenlemeler gerektiği çok açık. Savaşta dahi dokunulmazlığı olan bir meslek grubuna sistemli olarak uygulanan şiddetin sona ermesi için kararlılık ve caydırıcılık gerekmekte” denilmişti.