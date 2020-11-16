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16.11.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu ekipman, düzenli test, esnek çalışma, kontrol testi gibi önlemleri alıp, hukuki yükümlüklerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi
AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 çıkan sağlık çalışanını virüs yükünü düşünmeden 10 gün sürenin sonunda test yapmadan işe başlattığını belirtti. Şu anda sürekli temas altında olan sağlık çalışanlarının 10 gün sonra bulaştırıcılığı atlattığına dair kesin net bir bilimsel yayının olmadığını vurgulayan Eryazğan, “Test yapmadan işe tekrar başlatma, toplumdan daha çok virüsle temas halinde olan sağlık çalışanı için yanlıştır” dedi. Esnek çalışma modeli getirilip her yerde uygulanmadan sağlık çalışanlarının virüs yükünün önlenemeyeceğini kaydeden Eryazğan, “Sağlık Bakanımızın önerdiği esnek çalışma modeli maalesef neredeyse hiçbir ilde Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) uygulanmamaktadır. Esnek çalışmaya geçilmeli” ifadesini kullandı.

‘Hastanelerdeki gibi olmalı’

Esnek çalışmanın pandeminin başlarında sadece 7-8 ilde uygulandığını kaydeden Eryazğan, hastanelerde de polikliniklerde de dinlendirmeler yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Dinlendirmedeki amaç virüs yükü meselesi. Hastalarla çok temas eden kişinin virüs yükü artıyor. Her gelen sana bir parça virüs bırakıyor. 102 sağlık çalışanı vefat etti. ASM’lerde de şöyle bir durum var. Hastalığı asemptomatik (belirtisiz) geçirme olasılığı yüksek. Vatandaş ‘Burnum akıyor, başım ağrıyor’ diye geliyor ama Kovid-19. Bunların birçoğu ASM’lere rutin muayenelere geliyor. Biz de dinlenmeden devam ettikçe o yükü almaya devam ediyoruz. ASM’ler de hastanelerdeki gibi olmalı.”

Düzenli test

Özelikle 9 aydır kişisel koruyucu ekipmanların düzenli dağıtılmadığını iddia eden Yusuf Eryazğan, “Bu yaklaşımla hasta sağlık çalışanı sayısı ve vefat sayıları çok fazla artacak. AHEF olarak insani çalışma şartlarını her platformda vurguladığımız bu dönemde, yetkililerin sağlık çalışanlarını bile bile ölüme yollamalarını kabul etmeyeceğiz. İşveren olan Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu ekipman, düzenli test, esnek çalışma, kontrol testi gibi önlemleri alıp hukuki yükümlüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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