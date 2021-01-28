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28.01.2021 - 09:26 | | DHA

Aile Sağlığı Merkezi'ndeki bu kavgaya dava!! Akademisyen babaya 8, doktora 4 yıl hapsi

Eskişehir’de avukatlık stajı yapacak kızına sağlık raporu almak isteyen ve Aile Sağlığı Merkezi’nde tartıştığı doktorlara saldıran öğretim görevlisi baba Duran K. İle ona karşılık veren doktor Aytekin A. hakkında dava açıldı. Duran K. hakkında 15 aydan 8 yıla, Aytekin A. hakkında da 11 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aile Sağlığı Merkezi'ndeki bu kavgaya dava!! Akademisyen babaya 8, doktora 4 yıl hapsi

Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan Duran K., geçen yıl ağustos ayında, eşi ve avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. ile Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Kızına sağlık raporu almak istediklerini söyleyen baba, söz konusu raporu kendilerinin veremediğini bildiren doktolara saldırdı.

Doktor Aytekin A. da babaya karşılık verdi. İkili arasında yaşanan arbede, merkezin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından hem baba hem doktor şikayetçi oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda öğretim görevlisi Duran K. ve doktor Aytekin A. hakkında iddianame hazırladı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Duran K. hakkında ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplam 15 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Doktor Aytekin A. hakkında ise ‘yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 11 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

 

 

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